Скандальна керівниця Хмельницької МСЕК Крупа добивається зняття арешту з вилученої готівки

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Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на матеріали суду, передає RegioNews.

Скаргу захист Крупи подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Для розгляду апеляції суд витребував з ВАКС матеріали провадження за клопотанням прокурора про арешт майна.

Зокрема, за даними видання, Крупа оскаржила арешт готівки, яку вилучили з її квартири та за місцем роботи під час обшуків. Також чиновниця вимагає зняття арешту з іншого майна.

Нагадаємо, у жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили величезну суму готівки - приблизно 6 млн доларів у різній валюті. 5 листопада ВАКС арештував низку майна Тетяни Крупи. Йдеться, зокрема, і про вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

Відомо, що Тетяну Крупу утримують у столичному СІЗО у камері без поліпшених умов. Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила під арештом Тетяну Крупу. Водночас колегія суддів зменшила суму застави з 500 до 300 мільйонів гривень.

Крупа на суді заявила, що більшість вилучених коштів не належать безпосередньо її родині, це нібито гроші "інвесторів" її чоловіка.