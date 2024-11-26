Скандальна керівниця Хмельницької МСЕК Крупа добивається зняття арешту з вилученої готівки
Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, оскаржила арешт майна в рамках кримінального провадження
Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на матеріали суду, передає RegioNews.
Скаргу захист Крупи подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Для розгляду апеляції суд витребував з ВАКС матеріали провадження за клопотанням прокурора про арешт майна.
Зокрема, за даними видання, Крупа оскаржила арешт готівки, яку вилучили з її квартири та за місцем роботи під час обшуків. Також чиновниця вимагає зняття арешту з іншого майна.
Нагадаємо, у жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили величезну суму готівки - приблизно 6 млн доларів у різній валюті. 5 листопада ВАКС арештував низку майна Тетяни Крупи. Йдеться, зокрема, і про вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.
Відомо, що Тетяну Крупу утримують у столичному СІЗО у камері без поліпшених умов. Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила під арештом Тетяну Крупу. Водночас колегія суддів зменшила суму застави з 500 до 300 мільйонів гривень.
Крупа на суді заявила, що більшість вилучених коштів не належать безпосередньо її родині, це нібито гроші "інвесторів" її чоловіка.