У Хмельницькому судитимуть підлітка, який у гуртожитку сильно побив 15-річного студента

ілюстративне фото: Нацполіція

Бійка сталася пізно ввечері 2 жовтня в одному з гуртожитків Хмельницького. Потерпілого з множинними травмами та розривом селезінки ушпиталили до лікарні. Обвинуваченого судитимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Хмельницькій області.

За матеріалами слідства, конфлікт виник близько 23:00 між двома студентами 17 та 15 років. Під час сутички старший хлопець побив молодшого. Юнак отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

"У потерпілого діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, підшкірну гематому на голові, множинні садини на тілі, розрив селезінки та забій легені", — йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські завершили розслідування. Згодом обвинуваченого судитимуть.

Нагадаємо, на Черкащині п'ятеро підлітків віком 14-17 років вбили чоловіка.