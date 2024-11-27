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27 листопада 2024, 05:00

У Хмельницькому судитимуть підлітка, який у гуртожитку сильно побив 15-річного студента

27 листопада 2024, 05:00
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Бійка сталася пізно ввечері 2 жовтня в одному з гуртожитків Хмельницького. Потерпілого з множинними травмами та розривом селезінки ушпиталили до лікарні. Обвинуваченого судитимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Хмельницькій області.

За матеріалами слідства, конфлікт виник близько 23:00 між двома студентами 17 та 15 років. Під час сутички старший хлопець побив молодшого. Юнак отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

"У потерпілого діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, підшкірну гематому на голові, множинні садини на тілі, розрив селезінки та забій легені", — йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські завершили розслідування. Згодом обвинуваченого судитимуть.

Нагадаємо, на Черкащині п'ятеро підлітків віком 14-17 років вбили чоловіка.

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