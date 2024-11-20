На Полтавщині жінка побила свою 7-річну доньку

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У Горішніх Плавнях до лікарні госпіталізували дитину. Як виявилось, дівчинку побила матір

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, дитину побила її матір. Поліцейські винесли 28-річній жінці, яка вчинила насильство, тимчасовий заборонний припис, а її двох дітей тимчасово помістили до лікарні.

Питання щодо доцільності подальшого перебування дітей з матір’ю вирішуватиме комісія у справах дітей міської ради.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада у Тернополі жінка втопила у ванні маленьку доньку і сама вистрибнула з вікна. Дівчинці було всього 2,5 роки.