Иллюстративное фото: Нацполиция

Драка произошла поздно вечером 2 октября в одном из общежитий Хмельницкого. Пострадавшего с множественными травмами и разрывом селезенки госпитализировали в больницу. Обвиняемого будут судить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Хмельницкой области.

По материалам следствия конфликт возник около 23:00 между двумя студентами 17 и 15 лет. Во время столкновения старший парень избил младшего. Юноша получил телесные повреждения, его госпитализировали в больницу.

"У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, подкожную гематому на голове, множественные фрукты на теле, разрыв селезенки и ушиб легкого", — говорится в сообщении.

Полицейские завершили расследование. Впоследствии обвиняемого будут судить.

Напомним, в Черкасской области пятеро подростков убили мужчину.