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25 ноября 2024, 00:07

Вместо Татьяны Крупы в Хмельницкий облсовет зашел муж народной депутатки из "Слуги народа"

25 ноября 2024, 00:07
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фото: aktualno.km.ua
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Вместо скандальной руководительницы Хмельницкого МСЭК в Хмельницкий облсовет решением местной избирательной комиссии зашел новый депутат от партии "Слуга народа" - профессор кафедры уголовного права и процесса Хмельницкого университета управления и права Владимир Копанчук

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление комиссии от 20 ноября, передает RegioNews.

Новый депутат является мужем народной депутатки от "Слуги народа" Елены Копанчук. Он попал в облсовет после того, как партия отобрала мандат у подозреваемой в незаконном обогащении главы МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы.

Отметим, политсовет партии "Слуга народа" утвердил решение об отзыве депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы по народной инициативе в конце октября.

На местных выборах в 2020 году Татьяна Крупа набрала больше голосов среди кандидатов в депутаты Хмельницкого облсовета. Ее поддержали более 3 тыс. избирателей в округе.

К слову, семья народного депутата Копанчук в 2023 году оказалась в центре скандала после того, как ее 22-летний сын Дмитрий не вернулся из-за границы.

Напомним, ранее стало известно, что после задержания в начале октября главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении, правоохранители расследуют вероятное декларирование недостоверной информации со стороны мужа чиновницы - Владимира Крупы.

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