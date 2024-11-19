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19 листопада 2024, 23:46

Скандальній Тетяні Крупі суд заборонив відвідувати будівлю Хмельницької МСЕК

19 листопада 2024, 23:46
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Керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагачення, рішенням суду заборонено відвідувати будівлю, у якій знаходиться очолюване нею відомство

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на матеріали суду, передає RegioNews.

Рішення суд ухвалив через декілька днів після затримання посадовиці, ще 7 жовтня.

Відповідно до рішення суду, у разі виходу Крупи під заставу із слідчого ізолятора, де вона сьогодні перебуває, їй буде заборонено відвідувати адмінбудівлю Хмельницької МСЕК.

Також Крупі буде заборонено спілкуватися з працівниками МСЕК та особами, які зверталися у цю установу ля проведення медико-соціальної експертизи.

Варто зазначити, що попри підозру у незаконному збагаченні та перебування під арештом, Крупу все ще не відсторонили від посади.

До слова, раніше з'явилася інформація, що керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа досі зберігає свою посаду. Також відомо, що її контракт закінчиться лише у листопаді 2025 року.

Також відомо, що Тетяну Крупу утримують у столичному СІЗО у камері без поліпшених умов.

Крупа на суді заявила, що більшість вилучених коштів не належать безпосередньо її родині, це нібито гроші "інвесторів" її чоловіка.

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