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21 листопада 2024, 18:14

Справа ексголови Дніпропетровської ОВА Резніченка: апеляція залишила без змін запобіжний захід

21 листопада 2024, 18:14
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фото: regionews.ua
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Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід у 30 млн грн застави

Про це стало відомо з трансляції засідання, передає RegioNews.

Колегія Апеляційної палати ВАКС, розглянувши скарги обвинувачення та захисту, залишила запобіжний захід Резніченку без змін.

За Резніченка вже була внесена застава. Також він повинен здати паспорт, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, зʼявлятись за викликом детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та носити електронний браслет та не спілкуватись з фігурантами чи свідками у справі.

Нагадаємо, 16 вересня ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків.

12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОВА у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.

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ВАКС Дніпропетровська область Резніченко Валентин запобіжний захід
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