Скандальной Татьяне Крупе суд запретил посещать здание Хмельницкой МСЭК

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Руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе, подозреваемой в незаконном обогащении, решением суда запрещено посещать здание, в котором находится возглавляемое ей ведомство

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда, передает RegioNews.

Решение суд принял через несколько дней после задержания чиновницы, еще 7 октября.

Согласно решению суда, в случае выхода Крупы под залог из следственного изолятора, где она находится, ей будет запрещено посещать админздание Хмельницкой МСЭК.

Также Крупе будет запрещено общаться с работниками МСЭК и лицами, которые обращались в это учреждение для проведения медико-социальной экспертизы.

Следует отметить, что, несмотря на подозрение в незаконном обогащении и пребывании под арестом, Крупу все еще не отстранили от должности.

К слову, ранее появилась информация, что руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа до сих пор сохраняет свой пост. Также известно, что ее контракт истечет только в ноябре 2025 года.

Также известно, что Татьяна Крупа находится в столичном СИЗО в камере без улучшенных условий.

Крупа на суде заявила, что большинство изъятых средств не принадлежат непосредственно ее семье, это якобы деньги "инвесторов" ее мужа.