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15 листопада 2024, 16:06

Золото, годинники та зброя: У ексчиновника з Полтавщини виявили понад 61 млн доларів

15 листопада 2024, 16:06
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фото: поліція
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Правоохоронці виявили в колишнього посадовця Держказначейства в Полтавській області необґрунтованих активів на понад 61 млн доларів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зокрема, у фігуранта виявили десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках на понад 38 млн грн 38 млн грн.

У повідомленні зазначається, що ці кошти колишній чиновник Держказначейства нібито отримав у спадок від батьків, але, за оперативними даними, йому допоміг вивести гроші родич - генерал-лейтенант ЗС РФ.

За інформацією поліції, правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у будинках, квартирах, гаражних приміщеннях і транспортних засобах, що перебувають у власності або користуванні посадовця та близьких родичів російського генерала.

За підсумками обшуків вилучили ювелірні вироби та прикраси, золоті пам'ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів і нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди рф із незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо.

У повідомленні Офісу генпрокурора зазначається, що в декларації за 2023 рік експосадовець вказав понад $60 млн і 550 тис. грн готівки, дорогоцінні метали в злитках, які оцінено в 38 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України судитимуть за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

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