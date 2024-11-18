На Буковині легковик вилетів у кювет: троє постраждалих

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій Ford Sierra не врахував дорожньої обстановки, внаслідоч чого автомобіль злетів у кювет.

Внаслілок ДТП 44-річнй водій та двоє його пасажирів – 13-річний хлопець і 38-річна жінка, отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до лікарні, після огляду лікарями хлопця відпустили додому.

Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 18 листопада на Київщині маршрутка потрапила в ДТП. Постраждали дев'ятеро людей.