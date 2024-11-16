Під Луцьком вантажівка на смерть збила жінку: 20-річний водій був пʼяний

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Смертельна ДТП сталася вдень 15 листопада на околиці Луцька. Потерпіла жінка загинула на місці аварії

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Волинській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, на околиці Луцька, на трасі між селами Борохів та Піддубці, водій вантажівки MAN переїхав велосипедистку.

"Внаслідок ДТП жінка загинула", — йдеться в повідомленні.

Жертвою аварії виявилася 64-річна жителька села Піддубці Луцького району.

Фахівці освідували 20-річного водія вантажівки. Виявилося, що за кермом він перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Затриманому хлопцю вже оголосили про підозру у вчиненні смертельної ДТП. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 13 листопада на Львівщині, у місті Радехів Шептицького району, вантажівка на смерть переїхала пішохода. Водій втік із місця ДТП.