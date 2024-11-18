На Чернігівщині автівка злетіла з дороги та перекинулася: загинула водійка

фото: поліція

ДТП сталася 16 листопада близько 16:00 в Новобасанській громаді Ніжинського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Між селами Старий Биків та Нова Басань водійка Audi не впоралась з керуванням, внаслідок чого автівка злетіла з дороги та перекинулась.

Від отриманих травм 48-річна водійка легковика загинула на місці. 20-річна пасажирка самостійно вибралась з авто та в подальшому відмовилась від госпіталізації.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 18 листопада у Хмельницькому BMW на великій швидкості влетів у зупинку транспорту. Загинули три людини.