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18 листопада 2024, 10:18

У Хмельницькому BMW на великій швидкості влетів у зупинку транспорту, є загиблі

18 листопада 2024, 10:18
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фото: поліція
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У Хмельницьку вранці 18 листопада біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Через аварію перекрито рух для транспортних засобів від вулиці Перемоги до вулиці Свободи. На місці працюють правоохоронці.

Як повідомили у поліції Хмельниччини, водій автомобіля "BMW X6", рухаючись по вул. Зарічанській, допустив дотичне зіткнення з автомобілями "Skoda Octavia" та "Mazda", після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

У результаті ДТП загинули троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли на зупинці.

У поліції зазначають, що водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події. Чоловікові загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у ДТП на Львівщині потрапив автомобіль з військовими, загинули двоє людей.

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