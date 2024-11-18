На Житомирщині під час руху загорівся пасажирський автобус
У Коростенському районі Житомирської області рятувальники ліквідували пожежу в рейсовому автобусі, де знаходилося майже 50 людей
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС Житомирщини.
Інцидент стався вдень 17 листопада поблизу села Ласка Коростенського району, загорівся рейсовий автобус сполученням Овруч-Київ.
Водій розповів рятувальникам, що зупинив автобус на узбіччі після того, як відчув запах диму в салоні. У транспорті перебувало близько 50 пасажирів, вони вийшли з автобуса самостійно.
"За попередньою інформацією, осередок займання знаходився у відсіку двигуна", — зазначають у ДСНС.
Рятувальники швидко ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив моторний відсік. Люди не постраждали. Припини загорання встановлюються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині у ДТП постраждали четверо людей.