У ДТП на Львівщині потрапив автомобіль з військовими, є загиблі

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Сьогодні, 15 листопада, вранці на трасі "Київ — Чоп" біля села Ямпіль сталася аварія, у якій загинули двоє військовослужбовців. Військовий автомобіль зіткнувся з вантажівкою

Про це повідомила речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель, передає RegioNews.

Як розповіла представниця відомства, попередньо було встановлено, що військовослужбовець, який керував службовим автомобілем, виїхав на узбіччя. Там він зіштовхнувся з відбійником, а потім з вантажним автомобілем, який рухався зустрічною смугою.

Водій та пасажир військового автомобіля загинули на місці події, ще один пасажир з цієї автівки був госпіталізований. Також отримав травми водій вантажівки.

Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження. Призначена низка експертиз.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 13 листопада у Яворові на Львівщині. Загинула пенсіонерка. Водієві автівки загрожує до восьми років ув'язнення.