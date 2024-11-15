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15 листопада 2024, 18:41

На Одещині тракторист на смерть збив 15-річного хлопця та втік з місця ДТП

15 листопада 2024, 18:41
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фото: поліція
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У селі Заможному Новоборисівської громади Одеської області місцева жителька виявила на узбіччі дороги тіло 15-річного хлопця. Згодом з'ясувалося, що він загинув через ДТП

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Оглянувши тіло, поліцейські дійшли висновку, що юнак зазнав травм у ДТП. Водія, який завдав неповнолітньому тілесних ушкоджень оголосили в розшук.

За кілька годин винуватця аварії вдалося затримати. Ним виявився 45-річний тракторист із сусіднього села. Чоловіка перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Перевірка показала, що він нетверезий.

Як повідомив сам фігурант, він випив, коли гостював у брата, а поїхав із місця автопригоди, тому що не помітив, що наїхав на людину.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За вчинене чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті. Транспортний засіб у тракториста вилучили.

Нагадаємо, смертельна автопригода сталася 9 листопада поблизу села Майорське Роздільнянського району Одещини. Позашляховик Mitsubishi Pajero зіткнувся з мотоциклом Mustang, який виїхав на смугу зустрічного руху. Загинув водій мотоцикла.

ДТП аварія Одеська область трактор
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