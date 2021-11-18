У страшній пожежі на Хмельниччині загинули четверо дітей
У селі Медисівка Хмельницького району під час пожежі в приватному будинку загинули чотири дитини 2015-2021 років народження
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Відомо, що загоряння сталося в середу, 17 листопада, близько 20:30 в приватному одноповерховому житловому будинку.
"Пожежу ліквідовано населенням до прибуття підрозділів ДСНС. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що в Дніпрі на вулиці абхазькій сталася пожежа в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Загинули дві людини.
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