У страшній пожежі на Хмельниччині загинули четверо дітей

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У селі Медисівка Хмельницького району під час пожежі в приватному будинку загинули чотири дитини 2015-2021 років народження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Відомо, що загоряння сталося в середу, 17 листопада, близько 20:30 в приватному одноповерховому житловому будинку.

"Пожежу ліквідовано населенням до прибуття підрозділів ДСНС. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Дніпрі на вулиці абхазькій сталася пожежа в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Загинули дві людини.