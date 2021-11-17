"Не хочу більше морити їх голодом": у Кривому Розі мати залишила 9 дітей під будівлею міськради

Фото: iз відкритих джерел

У Кривому Розі мати залишила своїх 9 дітей з речами і свідоцтвами про народження під будівлею міськради. Жінку знайшли, і вона змушена була пояснити свій вчинок

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Свого".

За словами криворіжанки, її на такий крок підштовхнули життєві обставини.

"У зв'язку з тим, що у мене немає можливості їх годувати і на даний момент не можу оформити будь-які виплати — малозабезпечені або аліменти, і я не можу забезпечити умови їх проживання, я їх відвезла в міськвиконком і залишила біля входу", – розповіла жінка.

Мати поскаржилася, що звернулася в службу у справах дітей селища широке, куди вона переїхала з Кривого Рогу, щоб оформити виплати, але там зажадали пакет документів, у тому числі довідки про зарплату чоловіка, з яким вона офіційно не розлучилася. Через ненадані папери допомогу жінці на дітей не оформили.

За її словами, вона зажадала, щоб дітей забрали в притулок, але їй повідомили, що місць там немає, єдине — можуть взяти, якщо вона напише від них відмову. Проблема не вирішилася і жінка залишила дітей під будівлею міськради.

"Не хочу більше морити їх голодом. Я знаю, що держава їх прогодує, тим більше там 7 пацанів росте – вони будуть захищати Україну", – сказала вона.

Соцслужби прибудували дітей до центру реаблітації.