В страшном пожаре на Хмельнитчине погибли четверо детей
В селе Медисовка Хмельницкого района во время пожара в частном доме погибли четыре ребенка 2015-2021 годов рождения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Известно, что возгорание произошло в среду, 17 ноября, около 20:30 в частном одноэтажном жилом доме.
"Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Днепре на улице Абхазской произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Погибли два человека.
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