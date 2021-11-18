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18 ноября 2021, 10:44

В страшном пожаре на Хмельнитчине погибли четверо детей

18 ноября 2021, 10:44
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Фото: из открытых источников
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В селе Медисовка Хмельницкого района во время пожара в частном доме погибли четыре ребенка 2015-2021 годов рождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Известно, что возгорание произошло в среду, 17 ноября, около 20:30 в частном одноэтажном жилом доме.

"Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Днепре на улице Абхазской произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Погибли два человека.

Хмельницкая область пожар ГСЧС дети

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