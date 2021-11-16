09:12  16 листопада
Новий антирекорд: за добу майже 850 людей померли від коронавірусу
11:16  16 листопада
До нардепа Іллі Ківи прийшли з обшуком: перші подробиці від Офісу генпрокурора
13:20  16 листопада
Коли може початися криза через військову агресію Росії: в Міноборони розповіли
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2021, 20:24

В Дніпрі у будинку престарілих знайдено п'ять мертвих жінок похилого віку

16 листопада 2021, 20:24
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпра
Читайте также
на русском языке

В Центральному районі міста Дніпро 16 листопада в приватному будинку для осіб похилого віку виявлено п’ятьох мертвих жінок віком від 75 до 89 років

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

"Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання та загорання електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом. Наразі тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті – до 8 років позбавлення волі.

Наразі поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора закладу. В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи. Слідство триває.

Дніпро пожежа будинок для літніх людей

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua