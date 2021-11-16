В Дніпрі у будинку престарілих знайдено п'ять мертвих жінок похилого віку

Фото: поліція Дніпра

В Центральному районі міста Дніпро 16 листопада в приватному будинку для осіб похилого віку виявлено п’ятьох мертвих жінок віком від 75 до 89 років

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

"Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання та загорання електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом. Наразі тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті – до 8 років позбавлення волі.

Наразі поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора закладу. В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи. Слідство триває.