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10 вересня 2020, 15:48 5

Мер Кам`янця-Подільського Сімашкевич не йтиме на вибори

10 вересня 2020, 15:48 5
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Михайло Сімашкевич каже, що рішення прийняв задовго до закінчення каденції
Михайло Сімашкевич каже, що рішення прийняв задовго до закінчення каденції
Фото з відкритих джерел
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Чинний мер Кам’янця-Подільського Хмельницької області Михайло Сімашкевич заявив, що не боротиметься за свою посаду і більше не балотуватиметься на посаду міського голови.

Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Мер пояснив, що його заява - частина відповіді на критику з боку політичних опонентів, які писали про те, що він буцім-то робить усі покращення в місті лише з тієї причини, що на носі місцеві вибори.

Так ось… Я їх розчарую. Або втішу. Балотуватися на мера я не буду, а все, що роблю для міста, – це моя щоденна робота!”, — написав Михайло Сімашкевич.

При цьому він додав, що таке рішення він прийняв не сьогодні, а "задовго до завершення своєї каденції”.

Все потребує змін, нових поглядів і нових подій! А поки продовжую й далі працювати на своїй посаді”, – підсумував очільник міста.

Все менше часу до виборів. І я маю бути з вами відвертим, щоб розвіяти різні плітки. Майже під кожним дописом опонентів...

Опубліковано Михайлом Сімашкевичем Четвер, 10 вересня 2020 р.

Нагадаємо, мер Хмельницького Симчишин буде балотуватися на другий строк

вибори мер Хмельницька область Кандидат Кам`янець-Подільський
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