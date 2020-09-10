Мер Кам`янця-Подільського Сімашкевич не йтиме на вибори

Михайло Сімашкевич каже, що рішення прийняв задовго до закінчення каденції

Михайло Сімашкевич каже, що рішення прийняв задовго до закінчення каденції

Фото з відкритих джерел

Чинний мер Кам’янця-Подільського Хмельницької області Михайло Сімашкевич заявив, що не боротиметься за свою посаду і більше не балотуватиметься на посаду міського голови.

Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Мер пояснив, що його заява - частина відповіді на критику з боку політичних опонентів, які писали про те, що він буцім-то робить усі покращення в місті лише з тієї причини, що на носі місцеві вибори.

Так ось… Я їх розчарую. Або втішу. Балотуватися на мера я не буду, а все, що роблю для міста, – це моя щоденна робота!”, — написав Михайло Сімашкевич.

При цьому він додав, що таке рішення він прийняв не сьогодні, а "задовго до завершення своєї каденції”.

Все потребує змін, нових поглядів і нових подій! А поки продовжую й далі працювати на своїй посаді”, – підсумував очільник міста.

Все менше часу до виборів. І я маю бути з вами відвертим, щоб розвіяти різні плітки. Майже під кожним дописом опонентів... Опубліковано Михайлом Сімашкевичем Четвер, 10 вересня 2020 р.

Нагадаємо, мер Хмельницького Симчишин буде балотуватися на другий строк