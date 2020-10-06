Заместитель мэра Каменец-Подольского ушел в отставку
Депутаты Каменец-Подольского городского совета поддержали заявление заместителя городского головы Сергея Бабия о сложении полномочий.
Об этом пишет RegioNews с посиланнням на vdalo.info .
За соответствующее решение проголосовали 27 из 27 присутствующих на сессии депутатов.
Как заявил мэр Каменца Михаил Симашкевич, Сергей Бабий сообщил о своем решении уйти в отставку накануне, 5 октября.
Сегодня во время выступления перед депутатами Бабий поблагодарил коллег за совместную работу и объяснил, что его решение не связано с предстоящей избирательной кампанией, а обусловлено семейными обстоятельствами:
Мне надо больше времени уделять семье, – добавил Бабий.
Отметим, что Сергей Бабий работал заместителем городского головы Михаила Симашкевича с 2010 года.
Напомним, мэр Каменца-Подольского Симашкевич не пойдет на выборы.