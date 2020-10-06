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06 октября 2020, 16:34 1

Заместитель мэра Каменец-Подольского ушел в отставку

06 октября 2020, 16:34 1
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Заявление Сергея Бабия депутаты городского совета поддержали единогласно
Заявление Сергея Бабия депутаты городского совета поддержали единогласно
Фото: vdalo.info
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Депутаты Каменец-Подольского городского совета поддержали заявление заместителя городского головы Сергея Бабия о сложении полномочий.

Об этом пишет RegioNews с посиланнням на vdalo.info .

За соответствующее решение проголосовали 27 из 27 присутствующих на сессии депутатов.

Как заявил мэр Каменца Михаил Симашкевич, Сергей Бабий сообщил о своем решении уйти в отставку накануне, 5 октября.

Сегодня во время выступления перед депутатами Бабий поблагодарил коллег за совместную работу и объяснил, что его решение не связано с предстоящей избирательной кампанией, а обусловлено семейными обстоятельствами:

Мне надо больше времени уделять семье, – добавил Бабий.

Отметим, что Сергей Бабий работал заместителем городского головы Михаила Симашкевича с 2010 года.

Напомним, мэр Каменца-Подольского Симашкевич не пойдет на выборы.

заместитель мэр отставка Хмельницкая область Каменец-Подольский
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