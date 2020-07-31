09:44  31 липня
В Україні вже майже 70 тисяч інфікованих коронавірусом
14:27  31 липня
ДБР закрило ще одну справу проти Порошенка
15:41  31 липня
Виконання гімну у школах це не вимога, а рекомендація - Київрада
UA | RU
UA | RU
31 липня 2020, 15:57 4

На Хмельниччині "відмили" чверть мільйона на ремонті сільського будинку культури

31 липня 2020, 15:57 4
Читайте также на русском языке
Виконавець робіт завищив їхні обсяги і "додатково" отримав майже 275 тисяч гривень
Виконавець робіт завищив їхні обсяги і "додатково" отримав майже 275 тисяч гривень
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Хмельниччині розслідують привласнення понад чверті мільйона гривень, призначених на ремонт будинку культури в одному із сіл Дунаєвецького району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.

Виконавцем вказаних робіт є підприємство, яке у 2018 році взяло на себе зобов’язання провести роботи вартістю 6,5 млн гривень. Вивченням стану фактичного виконання ремонтних робіт встановлено невідповідність їх обсягів задекларованим у кошторисній документації та актах виконаних робіт. Внаслідок цього за попередніми підрахунками з бюджету безпідставно сплачено близько 275 тисяч грн", – йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна, вчинене у великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, учора НАБУ завершило слідство у справі про розкрадання при будівництві бліндажів в ООС.

строительство прокуратура розкрадання бюджетні кошти Хмельницька область ремонт культура
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В СБУ розповіли про хід розслідування справи "луцького терориста"
31 липня 2020, 14:44
Венедіктова представила свого першого заступника Говду
29 липня 2020, 12:34
Поряд з Верховною Радою провалився асфальт
29 липня 2020, 12:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
Всі відео »
Київ: кому належать автовокзали столиці
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »