На Хмельниччині "відмили" чверть мільйона на ремонті сільського будинку культури

Виконавець робіт завищив їхні обсяги і "додатково" отримав майже 275 тисяч гривень

Виконавець робіт завищив їхні обсяги і "додатково" отримав майже 275 тисяч гривень

Фото з відкритих джерел

На Хмельниччині розслідують привласнення понад чверті мільйона гривень, призначених на ремонт будинку культури в одному із сіл Дунаєвецького району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.

Виконавцем вказаних робіт є підприємство, яке у 2018 році взяло на себе зобов’язання провести роботи вартістю 6,5 млн гривень. Вивченням стану фактичного виконання ремонтних робіт встановлено невідповідність їх обсягів задекларованим у кошторисній документації та актах виконаних робіт. Внаслідок цього за попередніми підрахунками з бюджету безпідставно сплачено близько 275 тисяч грн", – йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна, вчинене у великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, учора НАБУ завершило слідство у справі про розкрадання при будівництві бліндажів в ООС.