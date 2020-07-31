В Хмельницкой области "отмыли" четверть миллиона на ремонте сельского дома культуры

Исполнитель работ завысил их объемы и дополнительно получил почти 275 тысяч гривен

Исполнитель работ завысил их объемы и дополнительно получил почти 275 тысяч гривен

Фото из открытых источников

На Хмельниччине расследуют присвоение более четверти миллиона гривен, предназначенных на ремонт дома культуры в одном из сел Дунаевецкого района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Хмельницкой области.

Исполнителем указанных работ является предприятие, которое в 2018 году взяло на себя обязательства провести работы стоимостью 6,5 млн гривен. Изучением состояния фактического выполнения ремонтных работ установлено несоответствие их объемов задекларированным в сметной документации и актах выполненных работ. Вследствие этого по предварительным подсчетам из бюджета необоснованно выплачено около 275 тысяч грн", – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества, совершенное в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, вчера НАБУ завершило следствие по делу о хищениях при строительстве блиндажей в ООС.