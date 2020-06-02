Україна готується відкрити перші КПВВ на Донбасі: стала відома дата

Перші контрольні пункти в'їзду/виїзду на лінії розмежування в зоні проведення ООС будуть відкривати після 10 червня

Фото: з відкритих джерел

Перші контрольні пункти в'їзду/виїзду на лінії розмежування в зоні проведення ООС будуть відкривати після 10 червня

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти в'їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.

Про це він повідомив на нараді у президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Також в ході наради відзначено, що адаптивний карантин запроваджено у всіх областях України, крім трьох: Львівської, Рівненської та Чернівецької, і майже скрізь відбувся перехід до третього етапу пом'якшення обмежувальних заходів.

В ОП відзначають, що після початку впровадження карантинних пом'якшень значних спалахів хвороби в країні не відбулося. До того ж в Україні тримається плато захворюваності. За минулу добу одужали 388 осіб, а захворіли – 328.

"Нам справді вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії. Цьому сприяла і відповідальність українців, і стратегія стримування, яку ми детально і ретельно розробляли і міняли при необхідності. Тепер у нас є досвід, розуміння і витримка, якщо прийде друга хвиля. Сподіваюся, тоді людство буде більш готовим", – заявив президент.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, один український захисник отримав поранення.