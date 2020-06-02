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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 червня 2020, 15:58 16

В Україні створено Консультативну раду у справах ветеранів

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02 червня 2020, 15:58 16
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Головою Консультативної ради став Сергій Куніцин
Фото: flickr
Головою Консультативної ради став Сергій Куніцин

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №209/2020 про створення Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Згідно із текстом повідомлення, Раду створено з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України.

Крім того, вона буде опікуватися незаконно утримуваними особами на тимчасово окупованій території України.

Головою Консультативної ради було призначено радника президента і голову Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО Сергія Куніцина.

Упродовж тижня він повинен внести проект Положення про Консультативну раду.

Раніше повідомлялося, що створення Міністерства окупованих територій займе від шести місяців до одного року.


Україна Володимир Зеленський Офіс президента ветерани
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