Помыли асфальт и покосили траву: в Хмельницкой области приготовились к приезду президента

Владимир Зеленский 3-4 июня будет находиться с рабочим визитом в Хмельницкой области

Фото: Депо

Владимир Зеленский 3-4 июня будет находиться с рабочим визитом в Хмельницкой области

В селе Давыдковцы, что за 7 километров от Хмельницкого, готовиться к приезду Владимира Зеленского начали за несколько дней. Центральную улицу села ремонтировали даже под проливным дождем

Об этом изданию podillyanews.com рассказали местные жители, пишет RegioNews.

Еще с воскресенья, 31 мая, в селе заметили много машин с киевскими номерами.

Кто знает-что происходит в центре села? Куча машин на киевских номерах, много молодых людей, которые не говорят откуда они..., – написал в последний день мая на странице села в facebook один из жителей.

Фото: Поділля news

В понедельник, 1 июня, стало известно, что президент планирует посетить новый местный детсад:

Центральную улицу Шестакова ремонтировали даже в дождь. Траву покосили, в детском лагере убирали. Даже асфальт от грязи мыли. В центре села привезли и высыпали три машины щебня, – рассказала жительница села Татьяна.

Сейчас в селе 5 автомобилей полиции и, по наблюдениям местных, много приезжих людей в штатском, похожих на представителей спецслужб. На пересечении трех центральных улиц, движение перекрыли. В центре села собираются жители, чтобы посмотреть на приезд Владимира Зеленского.

Из официальных источников известно, что сегодня, третьего июня, глава государства ознакомится с ходом реализации проекта "Большое строительство" в регионе. Также Президент встретится с представителями бизнеса Хмельницкой области и посетит лабораторию микробиологических исследований.

В четверг, 4 июня, Глава государства ознакомится с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 и посетит город Каменец-Подольский. Также запланирована встреча с участием Президента по вопросам развития туризма.