На Хмельниччині затримали чоловіка, який продавав саморобну зброю по всій Україні
Поліцейські викрили 60-річного мешканця Київської області, який займався незаконною переробкою вогнепальної зброї та боєприпасів та продавав її по всій Україні.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ НП в Хмельницькій області.
Хмельницькі правоохоронці з’ясували, що зловмисник купував в інтернет-магазинах стартові пістолети та самостійно переробляв їх у вогнепальну зброю.
За місцем проживання чоловіка вилучили 2 стартових пістолети з ознаками переробки у вогнепальну зброю, пістолет-автомат, порох, інструменти та устаткування для переробки зброї і боєприпасів, майже дві сотні набоїв.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами), ч. 1, 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, На Хмельниччині та Прикарпатті викрили проросійських інтернет-агітаторів.
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