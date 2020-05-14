На Хмельниччині затримали чоловіка, який продавав саморобну зброю по всій Україні

60-річний киянин купував в інтернеті стартові пістолети і переробляв їх у бойові

60-річний киянин купував в інтернеті стартові пістолети і переробляв їх у бойові

Поліцейські викрили 60-річного мешканця Київської області, який займався незаконною переробкою вогнепальної зброї та боєприпасів та продавав її по всій Україні.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ НП в Хмельницькій області.

Хмельницькі правоохоронці з’ясували, що зловмисник купував в інтернет-магазинах стартові пістолети та самостійно переробляв їх у вогнепальну зброю.

За місцем проживання чоловіка вилучили 2 стартових пістолети з ознаками переробки у вогнепальну зброю, пістолет-автомат, порох, інструменти та устаткування для переробки зброї і боєприпасів, майже дві сотні набоїв.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами), ч. 1, 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, На Хмельниччині та Прикарпатті викрили проросійських інтернет-агітаторів.