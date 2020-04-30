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30 квітня 2020, 14:46 30

У Хмельницькому шукають гроші на зарплату лікарям-інфекціоністам

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30 квітня 2020, 14:46 30
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Міській інфекційній лікарні на зарплату не вистачає 750 тисяч гривень
Міській інфекційній лікарні на зарплату не вистачає 750 тисяч гривень

Медичним працівникам Хмельницької міської інфекційної лікарні не вистачає 750 тис. грн на виплату заробітної плати за квітень.

Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин після позачергової сесії, пише RegioNews.

"Зараз маємо безпрецендентну ситуацію: медикам інфекційної не вистачає коштів від держави на зарплату. Дефіцит 750 тис. грн. Я вже не кажу про обіцяні урядом 300% доплати. Сьогодні з депутатами спрямували звернення з цього приводу до керівництва держави. Переконаний, що так не повинно бути в умовах пандемії”, – наголосив він.

Голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет підтвердив наявність заборгованості перед лікарнею, повідомив Незалежний громадський портал. Дмитро Габінет вважає, що вирішувати проблему має влада Хмельницького.

"Про виникнення цієї ситуації Хмельницька міська інфекційна лікарня точно мала би знати ще у березні, коли відбувся спалах COVID-19. І якщо сьогодні не було б коронавірусу, то це питання також виникло і його насамперед повинна вирішувати міська рада, у власності якої перебуває лікарня”, – сказав голова ОДА.

Голова ОДА додав, що при облдержадміністрації створено робочу групу для розв’язання ситуації.

"Обов’язково знайдемо вихід, але це потребуватиме часу. Як варіант, спробуємо покрити дефіцит за рахунок зведеного бюджету області. Для цього повинні побачити реальну картину з фінансуванням міської інфекційної лікарні, зокрема, звідки взявся дефіцит 750 тис. грн, про який заявляє міська влада”, – резюмував голова ОДА.

За тиждень до цього під час онлайн-брифінгу мер наголошував, що заборгувала медикам Національна служба здоров’я, яка з 1 квітня почала напряму фінансувати медзаклади вторинного рівня.

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