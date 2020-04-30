В Хмельницком ищут деньги на зарплату врачам-инфекционистам

Медицинским работникам хмельницкой городской инфекционной больницы на зарплату за апрель не хватает 750 тысяч гривен

Медицинским работникам хмельницкой городской инфекционной больницы на зарплату за апрель не хватает 750 тысяч гривен

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин после внеочередной сессии, которая состоялась 29 апреля сообщил, что медицинским работникам Хмельницкой городской инфекционной больнице не хватает 750 тыс. грн на выплату заработной платы за апрель, пишет RegioNews.

"Сейчас имеем беспрецендентную ситуацию: медикам инфекционной не хватает средств от государства на зарплату. Дефицит 750 тыс. грн. Я уже не говорю об обещанных правительством 300% доплаты. Сегодня с депутатами направили обращение по этому поводу к руководству государства. Убежден, что так не должно быть в условиях пандемии”, – подчеркнул он.

За неделю до этого во время онлайн-брифинга со СМИ мэр отмечал, что задолжала медикам Национальная служба здоровья, которая с 1 апреля начала напрямую финансировать медучреждения вторичного уровня.

В комментарии НГН председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет подтвердил наличие задолженности перед больницей, которая имеет статус коммунального неприбыльного предприятия городского совета.

"Чтобы понять проблему, стоит посмотреть на причинно-следственную связь. Областная власть за несколько месяцев до старта второго этапа медицинской реформы провела ряд встреч с руководителями коммунальных медицинских учреждений, на которых обсуждали возможные проблемы. При этом на Хмельницкой городской инфекционной больнице вообще внимание не акцентировалось.

Только 10 апреля и 28 апреля этого года департамент здравоохранения Хмельницкой ОГА получил письма от главного врача городской инфекционной больницы о недофинансирование зарплат ее работников. На самом же деле о возникновении этой ситуации Хмельницкая городская инфекционная больница точно должна была бы знать еще в марте, когда произошла вспышка COVID-19. И если сегодня не было бы коронавируса, то этот вопрос также возник и его в первую очередь должна решать городской совет, в собственности которой находится инфекционная больница” – считает Габинет.

Читайте также: Медики киевской больницы объявили бойкот из-за низкой зарплаты

Количество больных COVID-19 медиков в Украине возросло до 2063 - Степанов

Председатель ОГА добавил, что сейчас при облгосадминистрации создана рабочая группа для решения ситуации.

"Обязательно найдем выход, но это потребует времени. Как вариант, попробуем покрыть дефицит средств за счет сводного бюджета области. Для этого должны увидеть реальную картину с финансированием Хмельницкой городской инфекционной больницы, в частности, откуда взялся дефицит 750 тыс. грн, о котором заявляет городская власть”, – резюмировал председатель ОГА.