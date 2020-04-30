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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 квітня 2020, 14:30 22

Медики київської лікарні оголосили бойкот через низьку зарплату

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30 квітня 2020, 14:30 22
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Вони скаржаться, що отримали на 30-40% менші зарплати, ніж до епідемії
Фото: facebook/minskiymassiv
Вони скаржаться, що отримали на 30-40% менші зарплати, ніж до епідемії

В Оболонському районі Києва персонал Київської міської клінічної лікарні №8 вийшов на акцію протесту і відмовляється працювати за зарплату в 3-5 тисяч гривень під час епідемії.

Цю повідомляє "Громадське", передає RegioNews.

У приймальній лікарні говорять, що участь у протесті взяли переважно медсестри та санітарки.

Як повідомляє спільнота "Життя Мінського масиву - Оболонський район", вони розраховували отримати доплати за роботу з інфікованими, однак отримали на 30-40% менші зарплати, ніж до епідемії.

Медсестри отримали 4-5 тисяч гривень, молодші сестри — 3-4 тисячі гривень, лікарі — від 6 до 9 тисяч. Це підтверджують прикріплені розрахункові листи за квітень 2020-го", - йдеться в повідомленні.

Загалом, відмовляється працювати два відділення лікарні, готові приєднатися ще кілька відділень.

Натомість мер Києва Віталій Кличко під часбрифінгу 30 квітня повідомив, що на доплати медикам буде виділено 900 мільйонів гривень. За його словами, влада шукає можливості для допомоги медпрацівникам.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 30 квітня в Україні зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.


коронавірус зарплати Київ протест медики
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