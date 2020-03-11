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11 березня 2020, 16:12 3

Хмельничанка накупила собі квартири і машини за талони на пальне

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11 березня 2020, 16:12 3
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43-річна менеджерка компанії-нафтотрейдера завдала своєму роботодавцеві матеріальної шкоди на суму 8,8 мільйонів гривень
Фото: Cторінка поліції Хмельницької області у Facebook
43-річна менеджерка компанії-нафтотрейдера завдала своєму роботодавцеві матеріальної шкоди на суму 8,8 мільйонів гривень

Про це пише Regionews з посиланням на слідче управління ГУНП в Хмельницькій області.

Перед судом постане 43-річна хмельничанка, яка завдала своєму роботодавцеві матеріальної шкоди на суму 8,8 мільйона...

Опубліковано Поліція Хмельницької області Середа, 11 березня 2020 р.

Регіональний менеджер одного із всеукраїнських ТОВ, яке займається продажем нафтопродуктів розробила злочинну схему привласнення талонів на пальне. У комп’ютерну программу вносилась неправдива інформація про продажі, підозрювана значно завищувала кількість проданих талонів на пальне. Різницю жінка привласнювала і реалізовувала самостійно як приватна особа. Здобуті злочинним шляхом гроші жінка частково легалізувала, придбавши кілька елітних автівок та квартир.

Проведена товариством інвентаризація виявила нестачу нафтопродуктів у кількості 683 тисячі 310 літрів. Загальна сума завданих товариству збитків склала 8,8 млн грн.

Підозрювану судитимуть за привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Їй інкримінують також несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах.

Жінці загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна.


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