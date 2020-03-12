В Хмельницкой области "накрыли" склад безакцизного элитного алкоголя

Работники ГУ ДФС в Хмельницкой области изъяли незаконно ввезенные элитные алкогольные изделия без марок акцизного налога на сумму 135 тысяч гривен

Фото: ГУ ДФС Хмельницкой области

Работники ГУ ДФС в Хмельницкой области изъяли незаконно ввезенные элитные алкогольные изделия без марок акцизного налога на сумму 135 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба ДФС области, передает RegioNews. Во время проведения обыска в гараже коммунального автотранспортного предприятия, который арендует житель Хмельницкого, изъято 78 коробок элитных напитков известных мировых брендов. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

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