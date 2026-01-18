24 підлітків із ТОТ Херсонщини відправили на військові навчання до Росії – ЦНС

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що групу з 24 підлітків вивезли до Волгограда під виглядом освітнього проєкту "Гордость нации. Путь развития". Насправді мета поїздки – примусова інтеграція неповнолітніх у військову інфраструктуру Росії та формування лояльного мобілізаційного резерву.

У таборі "Авангард" дітей залучали до навчання роботі з безпілотниками, військовим спеціальностям, кібероперацій та тактичної підготовки. Паралельно проводили ідеологічну роботу: відвідування Мамаєвого кургану, "патріотичні"церемонії та музейну пропаганду війни.

За даними ЦНС, відбір учасників здійснювався через школи та ліцеї під адміністративним тиском: батькам фактично не залишали вибору, а відмова могла вплинути на соціальні виплати та навчальні характеристики дітей.

Експерти наголошують, що такі дії є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє залучення дітей із окупованих територій до військових програм і пропаганди війни. "Освітні поїздки" використовуються окупантами як інструмент вербування лояльності серед неповнолітніх.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року повідомлялося, що російські окупанти планують перемістити 400 українських дітей із тимчасово захопленої території Запорізької області до Ярославської області під виглядом відпочинку. За даними ЦНС, за туристичною риторикою приховується системне і кероване переміщення дітей на територію РФ.