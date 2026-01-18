24 подростков из ТОТ Херсонщины отправили на военные учения в Россию – ЦНС

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом идет речь на сайте Центра национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что группа из 24 подростков была вывезена в Волгоград под видом образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития". На самом деле цель поездки – принудительная интеграция несовершеннолетних в военную инфраструктуру России и формирование лояльного мобилизационного резерва.

В лагере "Авангард" детей привлекали к обучению работе с беспилотниками, военным специальностям, кибероперациям и тактической подготовке. Параллельно проводили идеологическую работу: посещение Мамаева кургана, "патриотические" церемонии и музейную пропаганду войны.

По данным ЦНС, отбор участников производился через школы и лицеи под административным давлением: родителям фактически не оставляли выбора, а отказ мог повлиять на социальные выплаты и учебные характеристики детей.

Эксперты отмечают, что такие действия являются прямым нарушением международного гуманитарного права, запрещающим привлечение детей с оккупированных территорий в военные программы и пропаганду войны. "Образовательные поездки" используются оккупантами как инструмент вербовки лояльности среди несовершеннолетних.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалося, что российские оккупанты планируют переместить 400 украинских детей с временно захваченной территории Запорожской области в Ярославскую область под видом отдыха. По данным ЦНС, за туристической риторикой скрывается системное и управляемое перемещение детей на территорию РФ.