ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
"Путешествие к бабушке" закончилось поисками: школьниц нашли в столичном метро
24 подростков из ТОТ Херсонщины отправили на военные учения в Россию – ЦНС

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Оккупационная администрация Херсонской области запустила очередной этап системной милитаризации детей с временно оккупированных территорий

Об этом идет речь на сайте Центра национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что группа из 24 подростков была вывезена в Волгоград под видом образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития". На самом деле цель поездки – принудительная интеграция несовершеннолетних в военную инфраструктуру России и формирование лояльного мобилизационного резерва.

В лагере "Авангард" детей привлекали к обучению работе с беспилотниками, военным специальностям, кибероперациям и тактической подготовке. Параллельно проводили идеологическую работу: посещение Мамаева кургана, "патриотические" церемонии и музейную пропаганду войны.

По данным ЦНС, отбор участников производился через школы и лицеи под административным давлением: родителям фактически не оставляли выбора, а отказ мог повлиять на социальные выплаты и учебные характеристики детей.

Эксперты отмечают, что такие действия являются прямым нарушением международного гуманитарного права, запрещающим привлечение детей с оккупированных территорий в военные программы и пропаганду войны. "Образовательные поездки" используются оккупантами как инструмент вербовки лояльности среди несовершеннолетних.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалося, что российские оккупанты планируют переместить 400 украинских детей с временно захваченной территории Запорожской области в Ярославскую область под видом отдыха. По данным ЦНС, за туристической риторикой скрывается системное и управляемое перемещение детей на территорию РФ.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
07 августа 2025
