57% українців впевнені: у разі "заморожування" війни Росія знову нападе – опитування

Більшість українців вважають, що у разі "заморожування" війни Росія все одно може спробувати знову напасти, водночас сподіваються на підтримку Європи у разі повторного вторгнення

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає RegioNews.

Згідно з опитуванням:

57% українців очікують, що Росія знову нападе навіть за умов замороженого конфлікту;

26% оцінюють ймовірність повторного нападу як 50 на 50;

Лише 11% вважають, що Росія не буде знову атакувати.

Щодо міжнародної підтримки у разі нового вторгнення 59% очікують, що Європа надасть усю необхідну допомогу, 31% сумніваються в цьому.

Ситуація з США менш однозначна: 39% очікують повної підтримки, 40% – що її не буде, ще 20% не визначилися.

Довідка: Опитування проводилося 9-14 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 601 респондента з усіх регіонів України, контрольованих урядом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що мирна угода готова на 90%. Він наголосив, що залишилось 10% відсотків, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, а також те, як житимуть люди.

У кінці грудня Зеленський також розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни.

