08:19  16 січня
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною
07:56  16 січня
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
16 січня 2026, 10:58

57% українців впевнені: у разі "заморожування" війни Росія знову нападе – опитування

16 січня 2026, 10:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Більшість українців вважають, що у разі "заморожування" війни Росія все одно може спробувати знову напасти, водночас сподіваються на підтримку Європи у разі повторного вторгнення

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає RegioNews.

Згідно з опитуванням:

  • 57% українців очікують, що Росія знову нападе навіть за умов замороженого конфлікту;
  • 26% оцінюють ймовірність повторного нападу як 50 на 50;
  • Лише 11% вважають, що Росія не буде знову атакувати.

Щодо міжнародної підтримки у разі нового вторгнення 59% очікують, що Європа надасть усю необхідну допомогу, 31% сумніваються в цьому.

Ситуація з США менш однозначна: 39% очікують повної підтримки, 40% – що її не буде, ще 20% не визначилися.

Довідка: Опитування проводилося 9-14 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 601 респондента з усіх регіонів України, контрольованих урядом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що мирна угода готова на 90%. Він наголосив, що залишилось 10% відсотків, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, а також те, як житимуть люди.

У кінці грудня Зеленський також розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни.

Читайте також: Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє

