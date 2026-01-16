Красногірське під контролем РФ, ворог наближається до Гуляйполя – DeepState
Російські війська окупували село Красногірське в Запорізькій області та мають просування в районі Гуляйполя
Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив DeepState, передає RegioNews.
"Ворог окупував Красногірське, а також просунувся у Гуляйполі, поблизу Привільного та Залізнянського", – йдеться в повідомленні.
Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.
Офіційного підтвердження інформації немає.
Нагадаємо, днями аналітики повідомили, що російські війська також просунулись в окремих районах Харківської області. Зокрема, в районі Лазової.
