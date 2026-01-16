08:19  16 січня
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
16 січня 2026, 07:07

Красногірське під контролем РФ, ворог наближається до Гуляйполя – DeepState

16 січня 2026, 07:07
Мапа DeepState
Читайте также
Російські війська окупували село Красногірське в Запорізькій області та мають просування в районі Гуляйполя

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив DeepState, передає RegioNews.

"Ворог окупував Красногірське, а також просунувся у Гуляйполі, поблизу Привільного та Залізнянського", – йдеться в повідомленні.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.

Офіційного підтвердження інформації немає.

Нагадаємо, днями аналітики повідомили, що російські війська також просунулись в окремих районах Харківської області. Зокрема, в районі Лазової.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

війна окупація окупанти Запорізька область фронт російська армія DeepState
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
