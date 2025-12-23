18:49  23 грудня
23 грудня 2025, 21:24

За кілька днів шахраї обікрали жителів Херсонщини майже на 300 тис. грн

23 грудня 2025, 21:24
Фото: ілюстративне
Мешканці Херсонщини за кілька днів втратили майже 300 тисяч гривень через популярні шахрайські схеми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

Лише за останні кілька днів мешканці Херсонської області втратили майже 300 тисяч гривень через шахрайські схеми. Найчастіше зловмисники діяли за моделлю "дзвінок від працівника банку" та "оформлення грошової допомоги", використовуючи довіру людей до фінансових установ та державних програм.

За однією з відомих схем, під назвою "Блокування картки", жінці зателефонували нібито працівники банку та повідомили про блокування її рахунку. Вона назвала необхідні реквізити, після чого з її рахунку списали 25 тисяч гривень.

Ще одна потерпіла потрапила на схему "Покращення умов обслуговування". Її переконали, що потрібно оновити налаштування банківського рахунку. За інструкцією шахрая вона переказала 120 тисяч гривень на "технічні рахунки", які виявилися підконтрольними зловмисникам.

Правоохоронці закликають мешканців області бути обережними та не повідомляти стороннім особам дані своїх банківських карток. У разі підозри на шахрайство слід негайно звертатися на телефони 102 або 112. Також рекомендується попередити про потенційну небезпеку рідних та близьких, щоб вони не стали жертвами аналогічних схем.

Нагадаємо, у Львові розслідували справу про незаконне привласнення квартири на вулиці Ліській. Чоловік підробив документи і переоформив житло на себе, хоча після смерті власниці квартира мала відійти міській раді

