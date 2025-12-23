18:49  23 декабря
23 декабря 2025, 21:24

За несколько дней мошенники обокрали жителей Херсонской области почти на 300 тыс. грн

23 декабря 2025, 21:24
Фото: иллюстративное
Жители Херсонщины за несколько дней потеряли почти 300 тысяч гривен из-за популярных мошеннических схем

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Только за последние несколько дней жители Херсонской области потеряли почти 300 тысяч гривен из-за мошеннических схем. Чаще злоумышленники действовали по модели "звонок от работника банка" и "оформления денежной помощи", используя доверие людей к финансовым учреждениям и государственным программам.

Согласно одной из известных схем, под названием "Блокировка карты", женщине позвонили по телефону якобы работники банка и сообщили о блокировании ее счета. Она назвала необходимые реквизиты, после чего с ее счета списали 25 тысяч гривен.

Еще одна потерпевшая попала на схему "Улучшение условий обслуживания". Ее убедили, что нужно обновить настройки банковского счета. По инструкции мошенника она перевела 120 тысяч гривен на "технические счета", которые оказались подконтрольными злоумышленникам.

Правоохранители призывают жителей области быть осторожными и не сообщать посторонним данные своих банковских карт. При подозрении на мошенничество следует немедленно обращаться на телефоны 102 или 112. Также рекомендуется предупредить о потенциальной опасности родных и близких, чтобы они не стали жертвами аналогичных схем.

Напомним, во Львове расследовали дело о незаконном присвоении квартиры на улице Лесской. Мужчина подделал документы и переоформил жилье на себя, хотя после смерти владелицы квартира должна была отойти городскому совету.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
