Фото: иллюстративное

Жители Херсонщины за несколько дней потеряли почти 300 тысяч гривен из-за популярных мошеннических схем

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Только за последние несколько дней жители Херсонской области потеряли почти 300 тысяч гривен из-за мошеннических схем. Чаще злоумышленники действовали по модели "звонок от работника банка" и "оформления денежной помощи", используя доверие людей к финансовым учреждениям и государственным программам.

Согласно одной из известных схем, под названием "Блокировка карты", женщине позвонили по телефону якобы работники банка и сообщили о блокировании ее счета. Она назвала необходимые реквизиты, после чего с ее счета списали 25 тысяч гривен.

Еще одна потерпевшая попала на схему "Улучшение условий обслуживания". Ее убедили, что нужно обновить настройки банковского счета. По инструкции мошенника она перевела 120 тысяч гривен на "технические счета", которые оказались подконтрольными злоумышленникам.

Правоохранители призывают жителей области быть осторожными и не сообщать посторонним данные своих банковских карт. При подозрении на мошенничество следует немедленно обращаться на телефоны 102 или 112. Также рекомендуется предупредить о потенциальной опасности родных и близких, чтобы они не стали жертвами аналогичных схем.

Напомним, во Львове расследовали дело о незаконном присвоении квартиры на улице Лесской. Мужчина подделал документы и переоформил жилье на себя, хотя после смерти владелицы квартира должна была отойти городскому совету.