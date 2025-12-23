Фото: з відкритих джерел

Після атаки безпілотника на об’єкті зафіксували масштабні ушкодження, які можуть вплинути на радіаційну безпеку

Про це повідомляє директор ЧАЕС Сергій Тараканов, передає RegioNews.

Після нещодавньої атаки безпілотника захисна оболонка Чорнобильська АЕС зазнала значних ушкоджень, що створює потенційні ризики для стабільності саркофага над четвертим енергоблоком. Зафіксовано сотні пошкоджень конструкцій, які відповідають за ізоляцію радіоактивних матеріалів. Фахівці зазначають, що навіть незначний вибух поблизу об’єкта може мати серйозні наслідки для цілісності захисної системи.

Директор станції Сергій Тараканов повідомив, що після удару частина функцій нового безпечного конфайнмента була втрачена. За його словами, пряме влучання ракети або дрона, а також повторний вибух у безпосередній близькості до споруди можуть призвести до обвалу окремих елементів саркофага. Наразі жодних повних гарантій його стійкості в умовах подальших атак немає.

За оцінками спеціалістів, процес повного відновлення захисної оболонки може тривати від трьох до чотирьох років. Роботи вимагатимуть складних інженерних рішень, додаткових обстежень і значних фінансових ресурсів. У цей період основним викликом залишається безпека об’єкта, оскільки будь-яке нове пошкодження може ускладнити відновлення.

Експерти наголошують, що ситуація на ЧАЕС потребує постійного моніторингу та міжнародної уваги. Захисна оболонка відіграє ключову роль у стримуванні радіаційних ризиків, тому її стан безпосередньо впливає на екологічну та техногенну безпеку не лише України, а й усього регіону.

Нагадаємо, внаслідок російської дронової атаки на Київ 14 листопада кількість загиблих зросла до семи після смерті у лікарні вдови першої жертви аварії на Чорнобильській АЕС Валерія Ходемчука - Наталії.