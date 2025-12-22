Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік підробив офіційний документ і, використавши фіктивний договір дарування, незаконно переоформив на себе квартиру на вулиці Ліській у Львові. Після смерті власниці житло мало перейти у власність міської ради.

Таким чином чоловік привласнив квартиру вартістю понад 920 тисяч гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Йому загрожує від трьох до восьми років увʼязнення.

