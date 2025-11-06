16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 19:32

У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: поранено трьох людей, серед них дитина

06 листопада 2025, 19:32
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Російські війська атакували дронами місто Херсон, внаслідок чого один із безпілотників влучив у маршрутний автобус

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, RegioNews.

У результаті атаки постраждали троє людей:

74-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, її госпіталізували;

43-річний чоловік зазнав контузії, травми ноги та вибухової травми — медики надали допомогу на місці;

14-річна дівчина дістала контузію, мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес, її також доставили до лікарні.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, вранці 5 листопада російські війська завдали трьох ударів по Краматорську. Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
автобус Херсон атака
На Дніпропетровщині пролунали вибухи після масованої атаки дронів
06 листопада 2025, 17:59
Росіяни атакували пасажирський автобус у Краматорську
06 листопада 2025, 17:55
Ранковий удар у Кам'янському забрав життя чоловіка – тіло дістали з-під завалів будинку
06 листопада 2025, 14:36
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
06 листопада 2025, 19:59
"Я не з тих, хто мовчатиме": Оля Полякова не планує здаватися з питанням Євробачення
06 листопада 2025, 19:50
Відключення електроенергії по Україні: в Укренерго попередили про графіки на 7 листопада
06 листопада 2025, 19:15
"Квиток" за 8 тисяч доларів: на Одещині викрили ділка, який розробив схему "втечі" для ухилянтів
06 листопада 2025, 18:45
Стало відомо, скільки українців зможуть отримати "зимову тисячу"
06 листопада 2025, 18:39
Росія близька до найбільшого здобутку за два роки - захоплення Покровська, - WSJ
06 листопада 2025, 18:36
На Дніпропетровщині пролунали вибухи після масованої атаки дронів
06 листопада 2025, 17:59
Росіяни атакували пасажирський автобус у Краматорську
06 листопада 2025, 17:55
ЗМІ повідомили про апартаменти родини Данила Гетманцева в Ніцці вартістю €930 тисяч
06 листопада 2025, 17:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »