На Дніпропетровщині пролунали вибухи після масованої атаки дронів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ввечері 6 листопада, росіяни завдали масованого дронового удару по Дніпропетровській області. Вибухи чули в кількох локаціях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунали звуки вибухів на тлі масованої ворожої атаки дронів.

Пізніше стало відомо, що місто після обстрілу дронами-камікадзе залишилось без світла.

Згодом у Дніпрі під час дронової атаки також пролунали вибухи.

Як повідомлялось, росіяни вночі атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях, зокрема і в Дніпропетровській. Постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура.