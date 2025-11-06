На Дніпропетровщині пролунали вибухи після масованої атаки дронів
Ввечері 6 листопада, росіяни завдали масованого дронового удару по Дніпропетровській області. Вибухи чули в кількох локаціях
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.
Як зазначається, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунали звуки вибухів на тлі масованої ворожої атаки дронів.
Пізніше стало відомо, що місто після обстрілу дронами-камікадзе залишилось без світла.
Згодом у Дніпрі під час дронової атаки також пролунали вибухи.
Як повідомлялось, росіяни вночі атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях, зокрема і в Дніпропетровській. Постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура.
Ранковий удар у Кам'янському забрав життя чоловіка – тіло дістали з-під завалів будинкуВсі новини »
06 листопада 2025, 14:36Під землею – 2 595 гірників: російський удар залишив без світла 8 шахт Дніпропетровщини
06 листопада 2025, 14:25На Дніпропетровщині автомобіль влетів в електроопору й застряг: водія витягували рятувальники
06 листопада 2025, 07:46
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Росіяни атакували пасажирський автобус у Краматорську
06 листопада 2025, 17:55На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
06 листопада 2025, 17:15У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, який вимагав 4000 доларів за послугу "ухилення від служби"
06 листопада 2025, 16:55Завтра в Україні без опадів і до +16
06 листопада 2025, 16:22Українці можуть отримувати дві пенсії за роботу в Україні та Польщі
06 листопада 2025, 16:19Окупанти намагаються обійти Ямпіль, щоб наблизитися до Лиману, — 11-й корпус
06 листопада 2025, 16:10Прикордонникам пропонували понад 22 мільйона: в ДПСУ розповіли про спроби виїхати за кордон за хабар
06 листопада 2025, 16:10В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є поранені
06 листопада 2025, 16:06Нові санкції проти РФ: що забороняють і кого стосуються
06 листопада 2025, 16:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »