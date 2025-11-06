Росіяни атакували пасажирський автобус у Краматорську

фото: Краматорська міська рада

РФ вдень 6 листопада атакувала дроном пасажирський автобус у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки постраждали дві людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Краматорської міської ради.

"Сьогодні, 6 листопада, Краматорська громада зазнала обстрілу:о 15:29 з застосуванням, попередньо, FPV дрону з БЧ, російські війська завдали удару по пасажирському автобусу в одному з селищ громади", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, поранено чоловіка 1965 р.н. та жінку 1952 р.н.

Як повідомлялось, вранці 5 листопада російські війська завдали трьох ударів по Краматорську. Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона міста.