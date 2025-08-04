Ранковий обстріл Херсонщини: в Антонівці загинув чоловік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зранку 4 серпня близько 06:00 російські війська обстріляли Антонівку на Херсонщині з артилерії, загинув чоловік

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинув чоловік 1979 року народження, який зазнав смертельних поранень.

"З самого ранку росіяни обірвали життя жителя Херсонщини. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", — написав Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували понад 30 населиних пунктів Херсонщини.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі. Зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 44 приватні будинки.Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах.

Згодом у ДСНС показали наслідки атаки на Одещину.