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04 серпня 2025, 08:18

Росіяни вночі атакували Одещину безпілотниками: у ДСНС показали наслідки

04 серпня 2025, 08:18
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Фото: ДСНС
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В ніч на 4 серпня російські війська вкотре атакували Одеську область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці ліквідували спільно з добровольцями

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку в Одесі – вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабну пожежу загасили в недіючому гуртожитку.

В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучались 27 одиниць техніки та 79 вогнеборців.

Нагадаємо, у Степногірській громаді на Запоріжжі загинули три людини. Російські окупанти атакували громаду упродовж 3 серпня.

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