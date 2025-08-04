Фото: ДСНС

В ніч на 4 серпня російські війська вкотре атакували Одеську область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці ліквідували спільно з добровольцями

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку в Одесі – вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабну пожежу загасили в недіючому гуртожитку.

В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучались 27 одиниць техніки та 79 вогнеборців.

Нагадаємо, у Степногірській громаді на Запоріжжі загинули три людини. Російські окупанти атакували громаду упродовж 3 серпня.