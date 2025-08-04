У Херсоні російський дрон поранив 23-річну жінку

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Пізно ввечері 3 серпня російські війська атакували Херсон із застосуванням дрона-камікадзе. У Центральному районі міста під удар потрапила 23-річна жінка

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждала отримала вибухову травму. Жінку доставили до лікарні, де медики провели обстеження та надали необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Запорізькій області російські окупанти атакували українських рятувальників. Це сталось, коли вони гасили пожежу. Через обстріл пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, надзвичайники не постраждали.

Раніше повідомлялося, що російські війська навмисно б'ють дронами по мирному населенню. Про це свідчать дані моніторингової місія ООН з прав людини.