Внаслідок російських обстрілів постраждали 4 жителів Херсонщини
Вчора окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали четверо мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під обстрілами РФ перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Розлив, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Томина Балка, Дар'ївка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Іванівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Милове, Новокаїри, Дудчани, Українка, Осокорівка, Бургунка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Заможне, Веселе та Козацьке.
За наявними даними, внаслідок обстрілів поранення дістали четверо мирних жителів.
Вчора росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків.Також окупанти понівечили Пункт Незламності, приватні гараж та автомобілі.
Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки Росії на Київ кількість загиблих зросла до шести осіб. За офіційними даними, четверо людей загинули у Святошинському районі, ще двоє — у Солом'янському.