В результате российских обстрелов пострадали 4 жителя Херсонщины
Вчера оккупанты атаковали более 30 городов и сел Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали четверо мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Вчера россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали Пункт Несокрушимости, частные гараж и автомобили.
По имеющимся данным, в результате обстрелов ранения получили четверо мирных жителей.
Напомним, в результате ночной комбинированной атаки России на Киев количество погибших возросло до шести человек. По официальным данным, четыре человека погибли в Святошинском районе, еще двое — в Соломенском.
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