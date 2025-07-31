иллюстративное фото: Нацполиция

Вчера оккупанты атаковали более 30 городов и сел Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали четверо мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вчера россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали Пункт Несокрушимости, частные гараж и автомобили.

По имеющимся данным, в результате обстрелов ранения получили четверо мирных жителей.