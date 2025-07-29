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29 липня 2025, 08:55

На Херсонщині росіяни вбили цивільного, постраждали 3 людини

29 липня 2025, 08:55
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби російські війська обстріляли більше 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула людина, постраждали троє мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували: Херсон, Берислав, Олександрівка, Правдине, Комишани, Вірівка, Бургунка, Тягинка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Широка Балка, Станіслав, Урожайне, Шляхове, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Садове, Білозерка, Янтарне, Золота Балка, Дніпровське, Качкарівка, Козацьке, Милове, Новорайськ, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка й Українка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Протягом 28 липня загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, складське приміщення, приватні гараж та автомобілі.

Нагадаємо, вночі 29 липня росіяни атакували ФАБами один із пенітенціарних закладів у Запорізькому районі. Внаслідок удару по виправній колонії загинули 16 людей, ще 35 – дістали поранення.

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